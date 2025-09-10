Польcькі військові визнали "акт агресії" та повідомили про збиття кількох БпЛА

Польська армія назвала "актом агресії" порушення повітряного простору країни під час масованої атаки РФ проти України, і повідомила про загрозу для громадян.

Про це йдеться у заяві Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

"Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ по території України відбулося безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі об’єктами типу дрон. Це акт агресії, що створив реальну загрозу для безпеки наших громадян. За наказом начальника Генштабу були негайно активовані оборонні процедури", – йдеться у повідомленні.

В армії зазначили, що польські сили та союзники через радар моніторингу повітряного простору відстежували "декілька об’єктів" і оперативний командувач ЗС вирішив нейтралізувати "ті, що могли становити загрозу".

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli.



Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

"Деякі з БпЛА, що порушили повітряний простір нашої країни, були збиті. Пошук і визначення можливого місця падіння цілей триває", – додають у заяві, не уточнивши кількість збитих дронів.

Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше збиває їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави та важливого для мандрівників з України аеропорту Жешува.