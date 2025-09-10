Президент Польщі відреагував на порушення авіапростору російськими дронами

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про постійний контакт з міністром оборони і військовим керівництвом у зв'язку з порушенням повітряного простору країни російськими дронами.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав в Х.

Навроцький заявив, що перебуває в постійному контакті з очільником міноборони Польщі та ключовими командувачами польських збройних сил з моменту порушення польського повітряного простору, тобто від початку ночі.

"Я брав участь у брифінгах в Оперативному командуванні Збройних сил. Незабаром я проведу брифінг в Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої Батьківщини є ключовим пріоритетом і вимагає тісної співпраці", – заявив президент Польщі.

У Польщі перед цим підтвердили порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками, що попрямували туди через захід України, та збивають ці повітряні цілі. Польські військові заявили, що кваліфікують це як "акт агресії".

Чотири аеропорти у Польщі закрили в ніч проти середи через "незаплановану військову активність".

Польща перебуває в контакті з командуванням НАТО у зв'язку з останніми подіями.