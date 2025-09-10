Сибіга попереджає, що слабка відповідь на дрони в Польщі спровокує РФ ще більше

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив у зв'язку з вторгненням російських дронів на територію Польщі, що слабка відповідь на це спровокує Росію ще більше.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що польоти російських безпілотників на територію Польщі під час масованої атаки на Україну свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини.

"Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не бачить сили у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і безпілотники полетять ще далі в Європу", – написав міністр.

Він наголосив на потребі ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО.

"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки", – наголосив Сибіга.

Він також закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України, щоб краще захиститися від зростаючої кількості російських безпілотників і ракет.

"Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю", – заявив Сибіга.

Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше збиває їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян. Кількість збитих апаратів не уточнювали, також в офіційних заявах поки немає прямої згадки, що це російські БпЛА типу "Шахед" – обмежуються поясненнями про те, що ці об'єкти залетіли до Польщі під час масованої атаки РФ по цілях на території України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави та Жешува.