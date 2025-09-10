Сибига предупреждает, что слабый ответ на дроны в Польше спровоцирует РФ еще больше

Глава МИД Андрей Сибига заявил в связи с вторжением российских дронов на территорию Польши, что слабый ответ на это спровоцирует Россию еще больше.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сибига отметил, что полеты российских беспилотников на территорию Польши во время массированной атаки на Украину свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления.

"Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше он не видит силы в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше – и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в Европу", – написал министр.

Он отметил необходимость принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе приближающихся к границам НАТО.

"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности", – подчеркнул Сибига.

Он также призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы лучше защититься от растущего количества российских беспилотников и ракет.

"Кроме того, санкции должны быть усилены без промедлений. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить – и остановить ее можно только силой, а не слабостью", – заявил Сибига.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые сбивает их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Впоследствии подтвердили сбитие нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан. Количество сбитых аппаратов не уточняли, также в официальных заявлениях пока нет прямого упоминания, что это российские БпЛА типа "Шахед" – ограничиваются объяснениями о том, что эти объекты залетели в Польшу во время массированной атаки РФ по целям на территории Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил НАТО о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и Жешува.