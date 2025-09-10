Поліція повідомляє, що знайшла збитий дрон у місті у на сході Польщі

У Польщі знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників, що порушили повітряний простір країни під час масованої атаки РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі поліції Люблінського воєводства.

"О 5:40 у населеному пункті Чоснувка Більського повіту співробітники поліції підтвердили знахідку пошкодженого дрона. Ми сповістили відповідні служби. Розслідування триває", – йдеться у заяві.

Також зазначають, що у зв'язку з безпрецедентними подіями ночі правоохоронців регіону терміново зібрали на нараду.

Чоснувка розташована поруч з центром повіту, містом Біла-Підляська, що через кордон від білоруського Бреста.

Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави та важливого для мандрівників з України аеропорту Жешува.

Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон країни порушили більше десятка російських дронів.

Зауважимо, в офіційних заявах поки немає прямої згадки, що це російські БпЛА типу "Шахед" – обмежуються поясненнями про те, що ці об'єкти залетіли до Польщі під час масованої атаки РФ по цілях на території України.