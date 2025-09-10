Полиция сообщает, что нашла сбитый дрон в городе на востоке Польши

В Польше нашли первый из сбитых польской армией российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе полиции Люблинского воеводства.

"В 5:40 в населенном пункте Чоснувка Бельского уезда сотрудники полиции подтвердили находку поврежденного дрона. Мы уведомили соответствующие службы. Расследование продолжается", – говорится в заявлении.

Также отмечают, что в связи с беспрецедентными событиями ночи правоохранителей региона срочно собрали на совещание.

Чоснувка расположена рядом с админцентром уезда, городом Бяла-Подляска, что через границу от белорусского Бреста.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляшского, Люблинского воеводств.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и важного для путешественников из Украины аэропорта Жешува.

Впоследствии подтвердили сбивание нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу страны нарушили более десятка российских дронов.

Отметим, в официальных заявлениях пока нет прямого упоминания, что это российские БПЛА типа "Шахед" – ограничиваются объяснениями о том, что эти объекты залетели в Польшу во время массированной атаки РФ по целям на территории Украины.