У НАТО досі утримуються від оцінок вторгнення дронів РФ до Польщі

У НАТО поки не стали давати оцінок порушенню повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в ніч проти середи.

Це випливає з коментаря речниці Альянсу в Х, передає "Європейська правда".

Речниця уникла згадки Росії у своєму короткому коментарі з приводу нічних подій.

"Численні безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі вночі і були зустрінуті польськими засобами ППО і ППО НАТО. Генсек Альянсу перебуває на зв'язку з польським керівництвом, а НАТО тісно консультується з Польщею", – написала вона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.

Раніше у середу глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.

Сибіга також заявив, що слабка відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу спровокує Росію ще більше.