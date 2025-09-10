В НАТО до сих пор воздерживаются от оценок вторжения дронов РФ в Польшу

В НАТО пока не стали давать оценок нарушению воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в ночь на среду.

Это следует из комментария пресс-секретаря Альянса в Х, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь избежала упоминания России в своем коротком комментарии по поводу ночных событий.

"Многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши ночью и были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО. Генсек Альянса находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей", – написала она.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.

Ранее в среду глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.

Сибига также заявил, что слабый ответ на вторжение российских дронов в Польшу спровоцирует Россию еще больше.