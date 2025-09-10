Reuters: НАТО не вважає вторгнення дронів РФ у Польщу нападом на Альянс

У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це заявило агентство Reuters джерело у НАТО, його цитують польські ЗМІ, зокрема, Onet.

За словами співрозмовника агентства, початкові дані свідчать про те, що "інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських безпілотників".

Попри це, додав, співрозмовник, "НАТО не вважає вторгнення російських безпілотників на територію Польщі нападом".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак, за його словами, причин для паніки немає.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.