У Польщі публікують фото російського дрона "Гербера", що впав і не вибухнув
Новини — Середа, 10 вересня 2025, 11:35 —
У Польщі опублікували фото російського дрона "Гербера", що упав на полі приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Фото безпілотника було опубліковано у Facebook-акаунті Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki. Цей дрон було знайдено неподалік від Мнішкова біля населеного пункту Опочно в Лодзькому воєводстві. На фото немає ознак того, що безпілотник було збито ППО.
"Я підтверджую, що дрон був знайдений. На місці вже працюють служби, тому я не можу надати більш детальну інформацію", – повідомив RMF 24 староста Опочненського району Марцін Барановський.
Перший зі збитих польською армією російських безпілотників, що порушили повітряний простір країни під час масованої атаки РФ проти України, знайшли у населеному пункті Чоснувка Більського повіту.
Інший дрон впав на житловий будинок у селі Вирики-Воля поблизу Влодави. В результаті було пошкоджено дах будинку, а також автомобіль, який стояв біля нього.
У селі Чесніки поблизу Замостя, неподалік від кладовища, було знайдено корпус дрона. Ще два дрони було знайдено в Парчевському повіті, там також ніхто не постраждав. Поліція вже отримала наступні повідомлення про знахідки, які по черзі перевіряє.