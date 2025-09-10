У Польщі публікують фото російського дрона "Гербера", що впав і не вибухнув

У Польщі опублікували фото російського дрона "Гербера", що упав на полі приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото безпілотника було опубліковано у Facebook-акаунті Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki. Цей дрон було знайдено неподалік від Мнішкова біля населеного пункту Опочно в Лодзькому воєводстві. На фото немає ознак того, що безпілотник було збито ППО.

"Я підтверджую, що дрон був знайдений. На місці вже працюють служби, тому я не можу надати більш детальну інформацію", – повідомив RMF 24 староста Опочненського району Марцін Барановський.

Перший зі збитих польською армією російських безпілотників, що порушили повітряний простір країни під час масованої атаки РФ проти України, знайшли у населеному пункті Чоснувка Більського повіту.

Інший дрон впав на житловий будинок у селі Вирики-Воля поблизу Влодави. В результаті було пошкоджено дах будинку, а також автомобіль, який стояв біля нього.

У селі Чесніки поблизу Замостя, неподалік від кладовища, було знайдено корпус дрона. Ще два дрони було знайдено в Парчевському повіті, там також ніхто не постраждав. Поліція вже отримала наступні повідомлення про знахідки, які по черзі перевіряє.