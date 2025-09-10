Дрон впав на житловий будинок у Польщі, неподалік кордону з Білоруссю

У Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі неподалік кордону з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Безпілотник впав на житловий будинок у селі Вирики-Воля поблизу Влодави. В результаті пошкоджено дах будинку, а також автомобіль, який стояв біля нього.

фото одного з користувачів Polsat News

Пожежі внаслідок падіння не сталося, ніхто не постраждав.

На місці працює пожежна бригада. Працюють також інші служби.

Наразі невідомо, чи на будинок впав один зі збитих польськими військовими безпілотників, чи безпілотник, який не був збитий.

Перед цим у Польщі знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників, що порушили повітряний простір країни під час масованої атаки РФ проти України.

Як відомо, вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон країни порушили більше десятка російських дронів.