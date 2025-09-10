В Польше публикуют фото российского дрона "Гербера", который упал и не взорвался

В Польше опубликовали фото российского дрона „Гербера", который упал на поле примерно в 300 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фото беспилотника было опубликовано в Facebook-аккаунте Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki. Этот дрон был найден недалеко от Мнишкова возле населенного пункта Опочно в Лодзинском воеводстве. На фото нет признаков того, что беспилотник был сбит ПВО.

"Я подтверждаю, что дрон был найден. На месте уже работают службы, поэтому я не могу предоставить более подробную информацию", – сообщил RMF 24 староста Опочненского района Марцин Барановский.

Первый из сбитых польской армией российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ против Украины, нашли в населенном пункте Чоснувка Бильского уезда.

Другой дрон упал на жилой дом в селе Вирики-Воля вблизи Влодавы. В результате была повреждена крыша дома, а также автомобиль, который стоял возле него.

В селе Чесники возле Замостья, недалеко от кладбища, был найден корпус дрона. Еще два дрона были найдены в Парчевском уезде, там также никто не пострадал. Полиция уже получила следующие сообщения о находках, которые поочередно проверяет.