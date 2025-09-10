Беларусь божится, что сбила часть "заблудившихся" дронов и информировала Польшу и Литву

Беларусь говорит, что известила Польшу и Литву о приближении в ночь на среду беспилотников к их территории и даже сбила часть.

Об этом заявил начальник генерального штаба – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко, передает "Европейская правда" со ссылкой на "БелТА"

"Во время ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, которые потеряли курс вследствие воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон", – сказал он.

Муравейко также подчеркнул, что часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси над территорией республики.

Начальник Генерального штаба отметил, что по имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 9 сентября до 4:00 10 сентября дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран.

"Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы", – добавил он.

Глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что это первый случай, когда беспилотники, нарушившие польское воздушное пространство, вылетели непосредственно из Беларуси, а не из Украины.

В то же время карты украинских мониторинговых каналов свидетельствуют, что дроны, которые залетали из Беларуси в Польшу, сначала залетали в Беларусь из Украины.

Ранее в Польше сообщили о падении дрона на жилой дом в селе недалеко от границы с Беларусью.

Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако, по его словам, причин для паники нет.