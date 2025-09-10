Туск: дрони вперше порушили повітряний простір Польщі з території Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дрони, які порушили повітряний простір його країни, вперше прилетіли безпосередньо з території Білорусі.

Туска під час виступу в Сеймі цитує його канцелярія, передає "Європейська правда".

"Це перший випадок, коли безпілотники, що порушили польський повітряний простір, вилетіли безпосередньо з Білорусі, а не з України", – заявив Туск.

Водночас карти українських моніторингових каналів свідчать, що дрони, які залітали з Білорусі в Польщу спершу залітали в Білорусь з України.

Раніше у Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі неподалік кордону з Білоруссю.

Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак, за його словами, причин для паніки немає.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу