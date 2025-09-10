Зеленський повідомив нові деталі про рух дронів, що вторглися на територію Польщі

Президент Володимир Зеленський після нової доповіді командувача українських Повітряних сил повідомив, що близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі.

Про це глава держави розповів у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За словами президента, зараз уточнюються всі дані та деталі цього російського удару. Однак ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів.

Близько 00:50 за київським часом, зазначив Зеленський, був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею.

Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі, повідомив президент.

Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України і Польщі.

"Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо", – написав президент.

Україна, додав він, готова до розширення співпраці з партнерами для надійного захисту неба, "щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників.

Також він повідомив, що Варшава задіє ст. 4 Північноатлантичного договору – вона передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.