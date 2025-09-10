Зеленский сообщил новые детали о движении дронов, вторгшихся на территорию Польши

Президент Владимир Зеленский после нового доклада командующего украинских Воздушных сил сообщил, что около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши.

Об этом глава государства рассказал в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По словам президента, сейчас уточняются все данные и детали этого российского удара. Однако еще ночью украинские военные сообщали польской стороне по соответствующим каналам информацию о движении российских дронов.

Около 00:50 по киевскому времени, отметил Зеленский, было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей.

По меньшей мере два российских дрона, которые залетели на территорию Польши в течение ночи, использовали воздушное пространство Беларуси, сообщил президент.

В целом по меньшей мере несколько десятков российских дронов двигались вдоль границы Украины и Беларуси и в западных областях Украины, приближаясь к целям на территории Украины и Польши.

"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью всего около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", – написал президент.

Украина, добавил он, готова к расширению сотрудничества с партнерами для надежной защиты неба, "чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей".

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны, по предварительным данным, нарушили 19 беспилотников.

Также он сообщил, что Варшава задействует ст. 4 Североатлантического договора – она предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.