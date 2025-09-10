Прем’єр Чехії про російські БпЛА над Польщею: Росія випробовує НАТО

Прем’єр Чехії Петр Фіала вважає, що масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками – не випадковість, а свідчить про бажання Росії випробувати НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його заяві в X.

Фіала висловив думку, що нічне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками є випробуванням оборонних спроможностей країн НАТО.

"Важко повірити, що це була просто випадковість. Режим Путіна є загрозою для усієї Європи та систематично тестує, як далеко можна зайти… Очевидно, що Росія намагається завдати шкоди мешканцям інших країн Європи", – зазначив прем’єр, висловивши солідарність з Польщею на тлі цих подій.

"Будь ласка, тримайте в голові цю думку – особливо зараз, коли багато політиків крайнього спектра намагаються переконувати вас, що Росія не ворог і рішенням є роззброєння", – наголосив Петр Фіала.

Він продовжив, що цей інцидент – черговий аргумент на користь НАТО та більших інвестицій в оборону.

"Заявляти, що НАТО є агресором і на армії треба економити, коли російські дрони падають неподалік наших кордонів – безвідповідально та небезпечно…. Усі, хто каже, що НАТО є агресором, прагнуть послаблення Чехії. Ми виступаємо за сильну й безпечну Чехію, тому збільшуємо оборонні витрати", – додав Фіала.

Зазначимо, у Чехії на початку жовтня відбудуться парламентські вибори. Лідерами симпатій виборців наразі є популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша, який, зокрема, хоче згорнути чеську "снарядну ініціативу" з пошуку боєприпасів для України.

Прем’єр Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. Всього збили три апарати, які ідентифікували як безпосередню загрозу.

Повідомляють про падіння БпЛА у селі неподалік кордону з Білоруссю, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та авто.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.