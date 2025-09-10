Молдова высылает сотрудника посольства Беларуси

Сотрудник посольства Беларуси в Молдове объявлен персоной нон грата.

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Молдовы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Имя дипломата не раскрывается. Пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг, связано ли это решение с задержанием бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Александра Балана, которого подозревают в передаче секретных данных белорусскому КГБ.

"Ясно и очевидно, что подобные случаи никак не способствуют развитию дружественных отношений", – заявил Водэ.

Балана задержали 9 сентября в Румынии. В Управлении по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) заявили, что подозреваемый участвовал в несанкционированной передаче секретной информации сотрудникам КГБ Беларуси. В частности, по данным следствия, в 2024 и 2025 годах он дважды встречался в Будапеште с представителями белорусской разведки.

Предполагается, что Балану передавали инструкции и "оплачивали предоставленные услуги".

9 сентября Служба безопасности и информации (BIS) Чехии совместно со спецслужбами Румынии и Венгрии заявила о ликвидации разведывательной сети, созданной КГБ Беларуси в Европе.

Чешское Министерство иностранных дел объявило о высылке сотрудника посольства Беларуси из-за сотрудничества с белорусской разведкой.

Это произошло на фоне разоблачения спецслужбами Румынии, Венгрии и Чехии белорусской разведывательной сети, созданной в Европе.

Одним из членов этой сети был бывший заместитель главы разведки Молдовы Александр Балан, задержанный румынскими правоохранителями.