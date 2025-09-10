Украина получила еще 1 млрд евро кредита от ЕС за счет замороженных активов РФ

Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.

Об этом сообщила в среду премьер Юлия Свириденко, пишет "Европейская правда".

Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ.

"Это больше, чем помощь – это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации", – написала Свириденко.

Она поблагодарила президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за лидерство и непоколебимость.

"Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины", – добавила Свириденко.

Средства перечислены в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), которая предусматривает предоставление Киеву финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных активов России.

Стоит отметить, в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

Накануне группа социалистов и демократов в Европарламенте призвала ЕС и США к более решительным санкциям против РФ и выступила за конфискацию российских активов.