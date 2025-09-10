Рютте відмовився чітко оцінити атаку дронів РФ на Польщу, але пообіцяв захист НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що повна оцінка інциденту з російськими дронами у Польщі ще триває, тому відмовився говорити, чи це був навмисний напад, чи помилка.

Про це він сказав у середу, виступаючи із заявою щодо вторгнення російських дронів до Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Генсеку поставили пряме запитання, чи є вже попередня оцінка намірів РФ – чи це був навмисний напад, навмисне вторгнення чи помилка.

"Повна оцінка триває. Але, звичайно, незалежно від того, чи було це навмисно, чи ні, це абсолютно безрозсудно. Це абсолютно небезпечно. Але, як я вже казав, повна оцінка триває", – відповів на це Рютте.

Він додав, що Росія повинна зупинити ескалацію війни і припинити порушувати повітряний простір союзників.

"І знайте, що ми готові, що ми пильні та що ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", – сказав генсек Альянсу.

Він також зазначив, що Північноатлантична рада зібралася у середу вранці та обговорила ситуацію у світлі запиту Польщі про консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору.

"Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії… Зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким випадком", – сказав Рютте.

НАТО будемо уважно стежити за ситуацією вздовж східного флангу, засоби протиповітряної оборони Альянсу будуть постійно напоготові, сказав він.

Сім безпілотників знайдено в Польщі після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Між тим, глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що "інцидент" з російськими дронами у Польщі доводить: угорська політика закликів до "миру" у війні між Україною та Росією є правильною.