Укр Рус Eng

Пісторіус заявив про "постійну загрозу" з боку Росії

Новини — Середа, 10 вересня 2025, 15:26 — Уляна Кричковська

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі заявив, що бачить "постійну загрозу" з боку Росії, а також припустив, що дрони могли залетіти навмисно.

Його слова цитує Tagesschau, передає "Європейська правда".

Після порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками Пісторіус попередив про "постійну загрозу" з боку Росії. 

"Вона полягає в провокаціях російських сил у повітряному просторі Балтії, в Балтійському морі, у водах під морем, а також у Центральній Європі через гібридні атаки або такі польоти", – заявив він під час урядового питання в Бундестазі. 

Відтак глава Міноборони Німеччини наголосив на підтримці консультації відповідно до статті 4 Договору про НАТО.

Пісторіус також припустив, що безпілотники РФ влетіли в повітряний простір навмисно. 

"Безпілотники були явно направлені на цей курс", – додав він.

Нагадаємо, сім безпілотників знайдено в Польщі після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.  

А речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських дронів на територію країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Польща Війна з РФ
Реклама: