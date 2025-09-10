Пісторіус заявив про "постійну загрозу" з боку Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі заявив, що бачить "постійну загрозу" з боку Росії, а також припустив, що дрони могли залетіти навмисно.

Його слова цитує Tagesschau, передає "Європейська правда".

Після порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками Пісторіус попередив про "постійну загрозу" з боку Росії.

"Вона полягає в провокаціях російських сил у повітряному просторі Балтії, в Балтійському морі, у водах під морем, а також у Центральній Європі через гібридні атаки або такі польоти", – заявив він під час урядового питання в Бундестазі.

Відтак глава Міноборони Німеччини наголосив на підтримці консультації відповідно до статті 4 Договору про НАТО.

Пісторіус також припустив, що безпілотники РФ влетіли в повітряний простір навмисно.

"Безпілотники були явно направлені на цей курс", – додав він.

Нагадаємо, сім безпілотників знайдено в Польщі після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.

А речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських дронів на територію країни.