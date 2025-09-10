Писториус заявил о "постоянной угрозе" со стороны России

Министр обороны Германии Борис Писториус после нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши заявил, что видит "постоянную угрозу" со стороны России, а также предположил, что дроны могли залететь намеренно.

Его слова цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

После нарушения польского воздушного пространства российскими беспилотниками Писториус предупредил о "постоянной угрозе" со стороны России.

"Она заключается в провокациях российских сил в воздушном пространстве Балтии, в Балтийском море, в водах под морем, а также в Центральной Европе через гибридные атаки или такие полеты", – заявил он во время правительственного вопроса в Бундестаге.

Поэтому глава Минобороны Германии отметил поддержку консультации в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО.

Писториус также предположил, что беспилотники РФ влетели в воздушное пространство намеренно.

"Беспилотники были явно направлены на этот курс", – добавил он.

Напомним, семь беспилотников найдено в Польше после ночной атаки России, также были найдены остатки одной ракеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны.

А представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны.