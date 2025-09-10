Ультраправі та ліві в Європарламенті готують окремі вотуми недовіри фон дер Ляєн

Політичні групи "Патріоти за Європу", до якої входить більшість із представлених у Європарламенті ультраправих та популістських партій та "Ліві" офіційно вимагатимуть відставки президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн шляхом вотуму недовіри.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Крок від ультраправих і лівих відбувся одразу після промови фон дер Ляєн про стан Союзу у Страсбурзі та за два місяці після попереднього вотуму недовіри. Якщо ініціативу визнають прийнятною, вона може знову постати перед парламентом і захищати свою посаду вже у жовтні.

"ЄС сьогодні слабший, ніж будь-коли, через постійні провали президентки Комісії у протистоянні найгострішим викликам", – йдеться в тексті "Патріотів", який опинився у розпорядженні агентства.

Серед іншого, вони звинувачують фон дер Ляєн у браку прозорості та підзвітності й різко критикують угоди про вільну торгівлю з Меркосур і США.

Мотивація "лівих" також спрямована проти торговельної політики Єврокомісії, але більший акцент робиться на, як вони кажуть, бездіяльності виконавчого органу ЄС на тлі війни Ізраїлю в секторі Гази.

Попри те що у своїй промові про стан ЄС фон дер Ляєн заявила, що запропонує санкції проти ізраїльських міністрів і поселенців, керівництво "Лівих" вважає це недостатнім.

Регламент парламенту визначає, що група може подати пропозицію про вотум недовіри з 72 підписами лише через два місяці після попереднього – інакше потрібно зібрати 144. Оскільки останнє голосування було 10 липня, найраніше групи можуть подати свої пропозиції з 72 підписами опівночі в середу, 10 вересня.

"План полягає в тому, щоб подати одразу, як тільки це стане можливим", – сказав речник "Лівих" Томас Шеннон.

Старший представник "Патріотів" також підтвердив, що група подасть документ опівночі.

Щоб зареєструвати пропозицію, необхідно надіслати електронного листа президентові Європарламенту з текстом і всіма підписами. Після подання юридична служба перевірить достовірність підписів, і якщо резолюції визнають прийнятними, дебати та голосування щодо недовіри можуть відбутися вже у жовтні.

На початку липня писали, що ініціатива щодо вотуму недовіри Єврокомісії належить євродепутатові Георге Піпереа з румунської ультраправої партії "Альянс за об’єднання румунів" (AUR).

Приводом для оголошення вотуму недовіри стало таємне листування глави Єврокомісії з Альбертом Бурлою, генеральним директором фармацевтичного гіганта Pfizer, під час обговорень щодо постачання до ЄС вакцин у розпал пандемії коронавірусу.

Суд Європейського Союзу у травні визнав неправомірною відмову Єврокомісії розкрити журналістам The New York Times повідомлення з листування фон дер Ляєн із керівником фармкомпанії Pfizer.

На засіданні 7 липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкинула звинувачення в тому, що її листування з керівниками фармацевтичних компаній під час епідемії коронавірусу у 2021 році суперечило інтересам Євросоюзу, і назвала такі закиди брехнею.

10 липня Європарламент очікувано не підтримав вотум недовіри Єврокомісії, ініційований румунськими ультраправими.