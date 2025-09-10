Ультраправые и левые в Европарламенте готовят отдельные вотумы недоверия фон дер Ляйен

Политические группы "Патриоты за Европу", в которую входит большинство из представленных в Европарламенте ультраправых и популистских партий и "Левые" официально будут требовать отставки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен путем вотума недоверия.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Шаг от ультраправых и левых состоялся сразу после речи фон дер Ляйен о состоянии Союза в Страсбурге и через два месяца после предыдущего вотума недоверия. Если инициативу признают приемлемой, она может снова предстать перед парламентом и защищать свою должность уже в октябре.

"ЕС сегодня слабее, чем когда-либо, из-за постоянных провалов президента Комиссии в противостоянии острым вызовам", – говорится в тексте "Патриотов", который оказался в распоряжении агентства.

Среди прочего, они обвиняют фон дер Ляйен в недостатке прозрачности и подотчетности и резко критикуют соглашения о свободной торговле с Меркосур и США.

Мотивация "левых" также направлена против торговой политики Еврокомиссии, но больший акцент делается на, как они говорят, бездействии исполнительного органа ЕС на фоне войны Израиля в секторе Газы.

Несмотря на то что в своей речи о состоянии ЕС фон дер Ляйен заявила, что предложит санкции против израильских министров и поселенцев, руководство "Левых" считает это недостаточным.

Регламент парламента определяет, что группа может подать предложение о вотуме недоверия с 72 подписями только через два месяца после предыдущего – иначе нужно собрать 144. Поскольку последнее голосование было 10 июля, самое раннее группы могут подать свои предложения с 72 подписями в полночь в среду, 10 сентября.

"План состоит в том, чтобы подать сразу, как только это станет возможным", – сказал представитель "Левых" Томас Шеннон.

Старший представитель "Патриотов" также подтвердил, что группа подаст документ в полночь.

Чтобы зарегистрировать предложение, необходимо отправить электронное письмо президенту Европарламента с текстом и всеми подписями. После подачи юридическая служба проверит достоверность подписей, и если резолюции признают приемлемыми, дебаты и голосование по недоверию могут состояться уже в октябре.

В начале июля писали, что инициатива по вотуму недоверия Еврокомиссии принадлежит евродепутату Георге Пипереа из румынской ультраправой партии "Альянс за объединение румын" (AUR).

Поводом для объявления вотума недоверия стала тайная переписка главы Еврокомиссии с Альбертом Бурлой, генеральным директором фармацевтического гиганта Pfizer, во время обсуждений относительно поставок в ЕС вакцин в разгар пандемии коронавируса.

Суд Европейского Союза в мае признал неправомерным отказ Еврокомиссии раскрыть журналистам The New York Times сообщения из переписки фон дер Ляйен с руководителем фармкомпании Pfizer.

На заседании 7 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения в том, что ее переписка с руководителями фармацевтических компаний во время эпидемии коронавируса в 2021 году противоречила интересам Евросоюза, и назвала такие упреки ложью.

10 июля Европарламент ожидаемо не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии, инициированный румынскими ультраправыми.