США "глибоко занепокоєні" рішенням Іспанії щодо поставки зброї Ізраїлю

Державний департамент США висловив занепокоєння через рішення Іспанії обмежити доступ до іспанських портів і повітряного простору суден і літаків, які перевозять зброю для Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це речник Держдепу США повідомив у коментарі агентству Reuters.

За словами представника зовнішньополітичного відомства Штатів, рішення Іспанії ускладнити постачання зброї Ізраїлю "заохочує терористів".

"Викликає глибоке занепокоєння той факт, що Іспанія, член НАТО, вирішила потенційно обмежити операції США і відвернутися від Ізраїлю в той самий день, коли в Єрусалимі було вбито шістьох людей", – сказав речник.

На початку тижня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про посилення тиску на Ізраїль через бойові дії в секторі Гази.

На додаток до заборони на доставку суднами та літаками зброї або військового авіаційного палива до Ізраїлю, Мадрид заявив, що не дозволить в'їзд до Іспанії нікому, хто брав безпосередню участь у "геноциді" в Газі.

Ці кроки можуть вплинути і на військову допомогу Ізраїлю з боку США, які мають дві військові бази на півдні Іспанії.

Після того, як Ізраїль у відповідь заборонив вʼїзд двом міністрам іспанського уряду, Іспанія відкликала для консультацій свого посла у Тель-Авіві.