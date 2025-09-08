Іспанія відкликає посла з Ізраїлю на тлі міждержавної суперечки

Іспанського посла у Тель-Авіві відкликали для консультацій після того, як Ізраїль у понеділок заборонив вʼїзд двом міністрам уряду Іспанії на тлі критики Мадридом дій у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це Міністерство закордонних справ Іспанії повідомило агентству EFE.

Іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес викликав для консультацій посла в Тель-Авіві "у зв'язку з наклепницькими звинуваченнями на адресу Іспанії та неприйнятними заходами проти двох членів уряду" – віцепремʼєрки Йоланди Діас та міністерки у справах молоді Сіри Рего.

Про заборону в'їзду для Діас і Рего оголосив голова ізраїльського МЗС Гідеон Саар незабаром після того, як прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив про посилення тиску на Ізраїль через бойові дії в секторі Гази.

МЗС Іспанії додало, що уряд "не дасть себе залякати" в питанні захисту миру, а заходи, оголошені Санчесом, "відповідають думці більшості іспанського суспільства і ухвалюються в межах його суверенітету та відповідно до захисту миру, прав людини та міжнародного права".

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.