США "глубоко обеспокоены" решением Испании о поставках оружия Израилю

Государственный департамент США выразил обеспокоенность из-за решения Испании ограничить доступ к испанским портам и воздушному пространству судов и самолетов, перевозящих оружие для Израиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом представитель Госдепа США сообщил в комментарии агентству Reuters.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Штатов, решение Испании усложнить поставки оружия Израилю "поощряет террористов".

"Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что Испания, член НАТО, решила потенциально ограничить операции США и отвернуться от Израиля в тот самый день, когда в Иерусалиме были убиты шесть человек", – сказал представитель.

В начале недели премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил об усилении давления на Израиль из-за боевых действий в секторе Газа.

В дополнение к запрету на доставку судами и самолетами оружия или военного авиационного топлива в Израиль, Мадрид заявил, что не позволит въезд в Испанию никому, кто принимал непосредственное участие в "геноциде" в Газе.

Эти шаги могут повлиять и на военную помощь Израилю со стороны США, которые имеют две военные базы на юге Испании.

После того как Израиль в ответ запретил въезд двум министрам испанского правительства, Испания отозвала для консультаций своего посла в Тель-Авиве.