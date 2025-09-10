Глава Еврокомиссии поддерживает возрастные ограничения для пользования соцсетями

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду высказалась за введение возрастных ограничений на пользование социальными сетями в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В речи перед Европейским парламентом в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что до конца 2025 года поручит группе экспертов подготовить рекомендации по возрастным ограничениям для пользования соцсетями.

Она сравнила возможные правила для социальных сетей с правилами для табака и алкоголя.

"Как и в мои времена, мы, как общество, учили наших детей, что они не могут курить, пить или смотреть контент для взрослых до определенного возраста, я считаю, что пришло время рассмотреть возможность сделать то же самое для социальных сетей", – сказала председатель Еврокомиссии.

Она добавила, что чувствует "тревогу родителей, которые делают все возможное, чтобы защитить своих детей", и напомнила об угрозах для детей в интернете – от буллинга и вредного контента до алгоритмов, которые вызывают зависимость.

Фон дер Ляйен упомянула Австралию как возможную модель регулирования соцсетей в ЕС. В будущем австралийцам позволят пользоваться такими платформами, как X, TikTok, Facebook и Instagram, только с 16 лет.

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

В Германии министр юстиции Стефани Хубиг также выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей.