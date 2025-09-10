Ультраправая "АдН" снова возглавила рейтинг симпатий избирателей Германии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг симпатий немецких избирателей, тогда как консервативный блок ХДС/ХСС показал худший за пять месяцев результат.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt, об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos.

В опросе Ipsos "Альтернативу для Германии" поддержали 25% избирателей, как и в прошлом месяце, благодаря чему она оказалась на первом месте в рейтинге.

ХДС/ХСС потеряла один процентный пункт и с 24% опустилась на второе место. Другая партия федеральной коалиции, социал-демократы, удержала 15%; таким образом, все правительственные партии имеют вместе 39% поддержки.

С прошлого месяца немецкие Левые и Партия зеленых получили по одному процентному пункту и разделили четвертое-пятое место с 12% поддержки.

Ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт с 4% и Свободная демократическая партия с 3% не преодолевают проходной барьер.

Другой опрос показал, что оценка немцами работы на посту федерального канцлера Фридриха Мерца упала до самого низкого уровня со времени назначения нового правительства.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

