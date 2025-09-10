СМИ: в Польше угнали автомобиль, принадлежащий семье Туска

Ночью 10 сентября в польском Тримисте был угнан автомобиль, принадлежащий семье премьер-министра Польши Дональда Туска.

Информацию об инциденте подтвердили два независимых источника, сообщает tvn24.pl, пишет "Европейская правда".

В Тримисте был угнан Lexus, принадлежащий семье Туска. Заявление о краже подано в Воеводское управление полиции в Гданьске, и правоохранители проводят интенсивное расследование.

Поскольку дом семьи Туска находится под охраной Государственной службы охраны, к делу также подключилась секретная служба, которая анализирует обстоятельства инцидента.

Расследование продолжается, правоохранители пытаются установить личности похитителей и местонахождение автомобиля.

