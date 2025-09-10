У Франції – близько 175 тисяч людей вийшли на протести, горить ресторан в центрі Парижу

У центрі Парижу спалахнула пожежа в ресторані під час масштабної акції протесту "Блокуйте все" – прокуратура розпочала розслідування.

Про це пише Le Monde, передає "Європейська правда"

Пожежники намагалися загасити пожежу в ресторані в центрі Парижу неподалік площі дю Шатель.

Будівля загорілася, і пожежники працювали над ліквідацією пожежі, а правоохоронці евакуювали людей із прилеглої території.

За повідомленнями, пожежа спочатку виникла всередині ресторану, після чого охопила зелену фасадну частину будівлі, яка також згоріла. Поліцейські спершу намагалися загасити вогонь у ресторані за допомогою вогнегасників, але безуспішно. Пожежники прибули за кілька хвилин і швидко взяли пожежу під контроль.

Фото: Reuters

Протестувальники скандували "Bravo la police!", і звинуватили поліцію в тому, що та начебто кинула сльозогінну гранату у ресторан після поліцейського штурму.

Прокурор Парижа оголосив про відкриття розслідування після пожежі на площі дю Шатель, яке може бути пов’язане з "втручанням поліції".

"За наявною інформацією, це могла бути випадкова пожежа, пов’язана з втручанням поліції", – додав він.

За останніми даними, Міністерство внутрішніх справ Франції налічувало 175 тисяч учасників протесту.

Загалом було затримано 473 особи, з них 203 в Парижі, а 339 осіб було взято під варту.

"Ситуація є особливо напруженою в Ренні, Нанті та Парижі, де були винесені попередження після сутичок із силами правопорядку", – додало МВС країни.

Демонстрації відбулися під час політичних потрясінь: через два дні після того, як парламент відправив у відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру через його плани приборкати стрімко зростаючий борг країни.

У вівторок, 9 вересня, президент Емманюель Макрон призначив свого п'ятого прем'єр-міністра менш ніж за два роки, обравши близького союзника Себастьяна Лекорню, що обурило лівих політиків.