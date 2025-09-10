Во Франции – около 175 тысяч человек вышли на протесты, горит ресторан в центре Парижа

В центре Парижа вспыхнул пожар в ресторане во время масштабной акции протеста "Блокируйте все" – прокуратура начала расследование.

Об этом пишет Le Monde, передает "Европейская правда"

Пожарные пытались потушить пожар в ресторане в центре Парижа недалеко от площади дю Шатель.

Здание загорелось, и пожарные работали над ликвидацией пожара, а правоохранители эвакуировали людей с прилегающей территории.

По сообщениям, пожар сначала возник внутри ресторана, после чего охватил зеленую фасадную часть здания, которая также сгорела. Полицейские сначала пытались потушить огонь в ресторане с помощью огнетушителей, но безуспешно. Пожарные прибыли через несколько минут и быстро взяли пожар под контроль.

Фото: Reuters

Протестующие скандировали "Bravo la police!" и обвинили полицию в том, что та якобы бросила слезоточивую гранату в ресторан после полицейского штурма.

Прокурор Парижа объявил об открытии расследования после пожара на площади дю Шатель, которое может быть связано с "вмешательством полиции".

"По имеющейся информации, это мог быть случайный пожар, связанный с вмешательством полиции", – добавил он.

По последним данным, Министерство внутренних дел Франции насчитало 175 тысяч участников протеста.

Всего было задержано 473 человека, из них 203 в Париже, а 339 человек были взяты под стражу.

"Ситуация особенно напряженная в Ренне, Нанте и Париже, где были вынесены предупреждения после столкновений с силами правопорядка", – добавило МВД страны.

Демонстрации прошли во время политических потрясений: через два дня после того, как парламент отправил в отставку премьер-министра Франсуа Байру из-за его планов обуздать стремительно растущий долг страны.

Во вторник, 9 сентября, президент Эмманюэль Макрон назначил своего пятого премьер-министра менее чем за два года, выбрав близкого союзника Себастьяна Лекорню, что возмутило левых политиков.