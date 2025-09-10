Сікорський: рішень щодо збиття дронів над Україною силами НАТО поки немає

Міністр закордонних справ і віцепремʼєр Польщі Радослав Сікорський розповів про розмову з українським колегою Андрієм Сибігою щодо можливого збиття російських дронів над Україною силами країн НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На пресконференції в середу Сікорського запитали про заклики України про те, щоб авіація і протиповітряна оборона НАТО могли збивати російські дрони і ракети, які загрожують повітряному простору Альянсу.

Сікорський повідомив, що в середу глава МЗС Андрій Сибіга повторив цей заклик у розмові з ним. Однак він додав, що "певним оперативним обмеженням для наших пілотів є турбота про те, щоб нікому не заподіяти шкоди на землі".

"Тим часом Україна просить нас, щоб, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить для нас пряму загрозу, ми могли це робити над їхньою територією", – сказав Сікорський.

Він додав, що "жодних рішень з цього питання не ухвалено".

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга у зв'язку з вторгненням російських дронів на територію Польщі закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною

Надвечір 10 вересня у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – приблизно половину від загальної кількості.

