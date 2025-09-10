Сикорский: решений о сбивании дронов над Украиной силами НАТО пока нет

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский рассказал о разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой о возможном сбивании российских дронов над Украиной силами стран НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На пресс-конференции в среду Сикорского спросили о призывах Украины о том, чтобы авиация и противовоздушная оборона НАТО могли сбивать российские дроны и ракеты, которые угрожают воздушному пространству Альянса.

Сикорский сообщил, что в среду глава МИД Андрей Сибига повторил этот призыв в разговоре с ним. Однако он добавил, что "определенным оперативным ограничением для наших пилотов является забота о том, чтобы никому не причинить вреда на земле".

"Между тем Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией", – сказал Сикорский.

Он добавил, что "никаких решений по этому вопросу не принято".

Ранее глава МИД Андрей Сибига в связи с вторжением российских дронов на территорию Польши призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной

Вечером 10 сентября в Польше нашли место падения уже десяти российских беспилотников, которые ночью залетели в воздушное пространство страны – примерно половину от общего количества.

