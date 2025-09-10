CNN: Келлог направлялся в Польшу во время падения там российских дронов

Падение российских беспилотников на территории Польши в ночь на четверг застало в дороге спецпредставителя президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

По данным CNN, Келлог был в пути в Польшу, когда там зафиксировали падение российских дронов.

Другой источник телеканала сообщил, что Келлог "продолжит поездку в Украину в ближайшие дни".

К вечеру 10 сентября в Польше нашли место падения уже десяти российских беспилотников, которые ночью залетели в воздушное пространство страны – примерно половину от общего количества.

Ранее посол Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Уитакер после инцидента с вторжением российских БПЛА в Польшу заверил, что Вашингтон поддержит союзников в такой ситуации.

