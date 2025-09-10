Навроцький повідомив, що поговорив з Трампом про падіння дронів у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів, що поговорив з американським візаві Дональдом Трампом про порушення повітряного простору в ніч проти середи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Навроцький розповів, що говорив з Трампом про "неодноразове порушення польського повітряного простору російськими дронами, яке сталося сьогодні вночі".

Він додав, що розмова з президентом США є "частиною низки консультацій, які я проводжу з нашими союзниками", і сказав, що переговори підтвердили їхню єдність.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що європейські лідери запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.

Станом на вечір середи, 10 вересня, на території Польщі вже знайшли уламки 15 безпілотників.

