Навроцкий сообщил, что поговорил с Трампом о падении дронов в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал, что поговорил с американским визави Дональдом Трампом о нарушении воздушного пространства в ночь на среду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Навроцкий рассказал, что говорил с Трампом о "неоднократном нарушении польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло сегодня ночью".

Он добавил, что разговор с президентом США является "частью ряда консультаций, которые я провожу с нашими союзниками", и сказал, что переговоры подтвердили их единство.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что европейские лидеры предложили помощь в укреплении польской противовоздушной обороны.

По состоянию на вечер среды, 10 сентября, на территории Польши уже нашли обломки 15 беспилотников.

