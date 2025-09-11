Європейські посли у Брюсселі поснідають з Рютте й обговорять оборону ЄС

Зранку 11 вересня посли держав ЄС у Брюсселі зберуться на сніданок з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити роботу над посиленням оборони Європейського Союзу та підготуватися до наступних самітів лідерів ЄС

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець уряду Данії, яка зараз головує у Євросоюзі.

Дипломати ЄС поснідають з Рютте у Брюсселі 11 вересня.

"Сьогодні вранці данське головування проведе сніданок із послами Coreper II та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він уточнив, що сніданок був запланований кілька тижнів тому – "у рамках пріоритету данського головування щодо прискорення роботи зі зміцнення європейської оборони".

"Порушення російськими дронами польського повітряного простору вчора підкреслює важливість цього порядку денного", – наголосив посадовець.

За його словами, очікується, що обговорення зосередиться на підготовці до неформального саміту Європейської ради в Копенгагені 1 жовтня та Європейської ради 23 жовтня, де глави держав та урядів обговорюватимуть наступні кроки на шляху досягнення європейської оборонної готовності до 2030 року.

"З нашого погляду, безперебійна й ефективна співпраця між НАТО та ЄС є вирішальною для досягнення цілей, визначених європейськими лідерами, включно зі збільшенням нашої військової підтримки Україні", – зазначив данський посадовець.

Зазначимо, напередодні Марк Рютте відмовився чітко оцінити атаку дронів РФ на Польщу, але пообіцяв захист "кожного сантиметра" території НАТО.

Він також оцінив дії союзників по НАТО у відповідь на російську атаку дронів на Польщу як "успішне" забезпечення захисту держави-члена Альянсу.

А німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що вторгнення російських дронів у Польщу показало потребу значно вдосконалити ППО НАТО в Європі.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.