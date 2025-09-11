Европейские послы в Брюсселе позавтракают с Рютте и обсудят оборону ЕС

Утром 11 сентября послы государств ЕС в Брюсселе соберутся на завтрак с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить работу над усилением обороны Европейского Союза и подготовиться к следующим саммитам лидеров ЕС

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник правительства Дании, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.

Дипломаты ЕС позавтракают с Рютте в Брюсселе 11 сентября.

"Сегодня утром датское председательство проведет завтрак с послами Coreper II и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он уточнил, что завтрак был запланирован несколько недель назад – "в рамках приоритета датского председательства по ускорению работы по укреплению европейской обороны".

"Нарушение российскими дронами польского воздушного пространства вчера подчеркивает важность этой повестки дня", – подчеркнул чиновник.

По его словам, ожидается, что обсуждение сосредоточится на подготовке к неформальному саммиту Европейского совета в Копенгагене 1 октября и Европейского совета 23 октября, где главы государств и правительств будут обсуждать следующие шаги на пути достижения европейской оборонной готовности до 2030 года.

"С нашей точки зрения, бесперебойное и эффективное сотрудничество между НАТО и ЕС является решающим для достижения целей, определенных европейскими лидерами, включая увеличение нашей военной поддержки Украины", – отметил датский чиновник.

Отметим, накануне Марк Рютте отказался четко оценить атаку дронов РФ на Польшу, но пообещал защиту "каждого сантиметра" территории НАТО.

Он также оценил действия союзников по НАТО в ответ на российскую атаку дронов на Польшу как "успешное" обеспечение защиты государства-члена Альянса.

А немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что вторжение российских дронов в Польшу показало необходимость значительно усовершенствовать ПВО НАТО в Европе.

