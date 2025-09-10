Рютте вважає, що союзники НАТО успішно впорались з атакою дронів РФ на Польщу

Генсек НАТО Марк Рютте оцінив дії союзників по НАТО у відповідь на російську атаку дронів на Польщу як "успішне" забезпечення захисту держави-члена Альянсу.

Про це він сказав у середу, виступаючи із заявою щодо вторгнення російських дронів до Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Рютте проінформував, що разом з Польщею в операції з реагування на вторгнення безпілотників брали участь кілька союзників. Серед них були польські F-16, нідерландські F-35, італійські AWACS, багатоцільові транспортні літаки-заправники НАТО та німецькі Patriot.

"Я вважаю, що те, що ми побачили минулої ночі, було дуже успішною реакцією НАТО та союзників, включаючи, звичайно, саму Польщу, а також Нідерланди, Італію та Німеччину, всіх, хто був залучений. І я дійсно вражений", – сказав генсек НАТО.

Він додав, що, звичайно, "ми завжди маємо бути на крок попереду".

"Але я вважаю, що минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи, звичайно, її повітряний простір", – заявив генсек НАТО.

Рютте також відмовився чітко оцінити атаку дронів РФ на Польщу, але пообіцяв захист "кожного сантиметра" території НАТО.

Прем’єр Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.

Сім безпілотників знайдено в Польщі після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.