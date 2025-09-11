Польша ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью

Агентство польской авиационной навигации (PAŻP) сообщило, что с 10 сентября по 9 декабря в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью ограничено авиационное движение – это сделано из соображений национальной безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Ограничения введены в соответствии с распоряжением министра инфраструктуры по ограничению полетов на срок не дольше трех месяцев.

В коммюнике PAŻP указано, что по просьбе Оперативного командования видов вооруженных сил с 10 сентября с 22:00 до 9 декабря до 23:59 действует ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129. Зона EP R129 охватывает всю границу с Украиной и Беларусью.

Агентство подчеркнуло, что от захода солнца до восхода солнца действует полный запрет полетов в зоне EP R129, за исключением военных воздушных судов.

Кроме того, в зоне действует круглосуточный запрет полетов гражданских беспилотных судов.

Днем, от восхода солнца до захода солнца, в зоне EP R129 действует запрет полетов, кроме следующих исключений:

пилотируемые летательные аппараты, осуществляющие полет после представления плана полета, оборудованные действующим транспондером в режиме A и C или в режиме S, поддерживают постоянную радиосвязь "воздух-земля" с соответствующим органом ATS и, в случае необходимости, устанавливают двустороннюю связь на соответствующем канале связи этого органа;

военные летательные аппараты;

полеты по сигналам GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

полеты со статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

В коммюнике отмечается, что также могут быть разрешены полеты государственной авиации и авиационной скорой помощи, а также полеты с целью оказания помощи в случаях угрозы жизни или здоровью людей и животных, в частности в случае стихийных бедствий, катастроф, экологических угроз или чрезвычайных ситуаций.

Также могут быть разрешены полеты, связанные с охраной и контролем критической инфраструктуры.

Агентство подчеркнуло, что вход в активную зону летательных аппаратов, которые не соответствуют критериям исключений, является нарушением положений авиационного права.

В ночь на 10 сентября во время атаки Российской Федерации на Украину польское воздушное пространство неоднократно нарушали дроны. Польские и союзные радиолокационные системы отследили несколько дронов. В случаях, когда они могли представлять угрозу, было принято решение об их нейтрализации.

После налета российских дронов на Польшу НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

В Польше говорят, что Швеция срочно отправит в страну средства ПВО и самолеты после беспрецедентного вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

Читайте также: Новая ступень войны. В чем цель РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.