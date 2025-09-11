Навроцький на четвер скликав Раду нацбезпеки Польщі через російські дрони

Президент Польщі Кароль Навроцький скликав засідання Ради національної безпеки щодо безпрецедентного порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками, воно відбудеться у четвер.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує польське видання Niezalezna.

У середу вранці Кароль Навроцький оголосив, що протягом 48 годин скличе Раду національної безпеки для обговорення вторгнення російських дронів.

Тепер стало відомо, що Рада збереться у четвер о 17:00 за місцевим часом.

Рада національної безпеки – це дорадчий орган при президенті Республіки Польща, до складу якого входять найважливіші особи країни: голови Сейму та Сенату, прем'єр-міністр, відповідні міністри та голови політичних партій.

Також у четвер вранці в Європейському парламенті проходять дебати щодо інциденту з дронами.

МЗС Польщі повідомило, що Рада безпеки ООН, постійним членом якої є Росії, збереться для обговорення порушення польського повітряного простору російськими дронами.

