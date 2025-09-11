Радбез ООН збереться обговорити атаку дронів РФ на Польщу за запитом Варшави

МЗС Польщі повідомило, що Рада безпеки ООН, постійним членом якої є Росії, збереться для обговорення порушення польського повітряного простору російськими дронами.

Про це у міністерстві повідомили у четвер, пише "Європейська правда".

У відомстві не уточнили, коли саме відбудеться засідання, але зазначили, що таке обговорення відбудеться на прохання Варшави.

"На прохання Польщі буде скликано надзвичайне засідання Ради безпеки ООН щодо порушення повітряного простору Польщі Росією", – сказано у повідомлення МЗС Польщі у соцмережі Х.

Як відомо, Росія, чиї дрони вторглися на польську територію вночі 10 вересня, є постійним членом Ради безпеки ООН.

11 вересня Агентство польської авіаційної навігації повідомило, що повітряний рух вздовж кордону з Україною та Білоруссю буде обмежено на три місяці з міркувань національної безпеки.

Після нальоту російських дронів на Польщу НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

