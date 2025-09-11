Навроцкий на четверг созвал Совет нацбезопасности Польши из-за российских дронов
Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности относительно беспрецедентного нарушения польского воздушного пространства российскими беспилотниками, оно состоится в четверг.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует польское издание Niezalezna.
В среду утром Кароль Навроцкий объявил, что в течение 48 часов созовет Совет национальной безопасности для обсуждения вторжения российских дронов.
Теперь стало известно, что Совет соберется в четверг в 17:00 по местному времени.
Совет национальной безопасности – это совещательный орган при президенте Республики Польша, в состав которого входят важнейшие лица страны: председатели Сейма и Сената, премьер-министр, соответствующие министры и главы политических партий.
Также в четверг утром в Европейском парламенте проходят дебаты по инциденту с дронами.
МИД Польши сообщил, что Совет безопасности ООН, постоянным членом которого является России, соберется для обсуждения нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.
