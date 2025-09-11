Парламенти країн Балтії попросили Конгрес США зберегти військову підтримку

Законодавці Естонії, Латвії та Литви звернулися до Конгресу США з проханням зберегти військову підтримку в рамках програми "Балтійська ініціатива безпеки", яку Білий дім має намір скоротити.

Лист оприлюднений на сайті Сейму Литви, повідомляє "Європейська правда".

Парламентарі наголосили, що виділені на програму кошти використовуються для прискорення розвитку національних військових сил, посилення регіональної та колективної оборони та стримування.

"Щедрість, проявлена Конгресом США та вами, як представниками американського народу, дуже цінується і ніколи не вважається само собою зрозумілою. Зі свого боку, ми зобов'язалися "купувати американське", наші закупівлі в оборонній сфері у США становлять значну частину військових закупівель за всіма програмами", – йдеться у листі.

Автори листа нагадали, що наступного року країни Балтії виділять на оборону понад 5 % ВВП і нададуть Україні найбільшу військову допомогу на душу населення.

"Ми вже давно перевищили мінімальний рівень витрат на оборону, встановлений НАТО. Ми продовжимо підвищувати стійкість країни та цивільну готовність, продовжимо інвестувати в підтримку приймаючої країни для американських військ, дислокованих у нашій країні", – йдеться у листі.

Парламентарі зазначили, що співпраця в галузі безпеки з США залишається стратегічним пріоритетом усіх трьох країн Балтії.

"Ця міцна та успішна співпраця наших збройних сил забезпечує важливі для НАТО можливості та цілеспрямовано запобігає подальшим конфліктам у Європі. Ми сподіваємося, що це довгострокове партнерство і надалі отримає тверду підтримку в Конгресі", – пишуть вони.

"Тому просимо вас підтримати фінансування Балтійської ініціативи з безпеки в Законі про асигнування на оборону на 2026 фінансовий рік та затвердження ініціативи в Законі про асигнування на національну оборону", – йдеться у листі.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс напередодні сказав, що країни Балтії ведуть переговори зі США про збереження військової допомоги, яку адміністрація Трампа в майбутньому хоче перекласти на інші європейські держави.

Як повідомило Financial Times, наприкінці серпня представники Пентагону поінформували європейських дипломатів, що США більше не фінансуватимуть програми, які передбачають навчання та технічне забезпечення збройних сил країн НАТО, розташованих біля кордону з Росією.

Можливі зміни стосуються також фінансування Ініціативи безпеки Балтії, в межах якої США виділяють кошти на закупівлю балтійськими державами американського озброєння, підготовку спецпідрозділів і отримання розвідувальної підтримки.