Парламенты стран Балтии попросили Конгресс США сохранить военную поддержку

Законодатели Эстонии, Латвии и Литвы обратились к Конгрессу США с просьбой сохранить военную поддержку в рамках программы "Балтийская инициатива безопасности", которую Белый дом намерен сократить.

Письмо обнародовано на сайте Сейма Литвы, сообщает "Европейская правда".

Парламентарии отметили, что выделенные на программу средства используются для ускорения развития национальных военных сил, усиления региональной и коллективной обороны и сдерживания.

"Щедрость, проявленная Конгрессом США и вами, как представителями американского народа, очень ценится и никогда не считается само собой разумеющейся. Со своей стороны, мы обязались "покупать американское", наши закупки в оборонной сфере в США составляют значительную часть военных закупок по всем программам", – говорится в письме.

Авторы письма напомнили, что в следующем году страны Балтии выделят на оборону более 5 % ВВП и предоставят Украине наибольшую военную помощь на душу населения.

"Мы уже давно превысили минимальный уровень расходов на оборону, установленный НАТО. Мы продолжим повышать устойчивость страны и гражданскую готовность, продолжим инвестировать в поддержку принимающей страны для американских войск, дислоцированных в нашей стране", – говорится в письме.

Парламентарии отметили, что сотрудничество в области безопасности с США остается стратегическим приоритетом всех трех стран Балтии.

"Это прочное и успешное сотрудничество наших вооруженных сил обеспечивает важные для НАТО возможности и целенаправленно предотвращает дальнейшие конфликты в Европе. Мы надеемся, что это долгосрочное партнерство и в дальнейшем получит твердую поддержку в Конгрессе", – пишут они.

"Поэтому просим вас поддержать финансирование Балтийской инициативы по безопасности в Законе об ассигнованиях на оборону на 2026 финансовый год и утверждение инициативы в Законе об ассигнованиях на национальную оборону", – говорится в письме.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне сказал, что страны Балтии ведут переговоры с США о сохранении военной помощи, которую администрация Трампа в будущем хочет переложить на другие европейские государства.

Как сообщило Financial Times, в конце августа представители Пентагона проинформировали европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы, которые предусматривают обучение и техническое обеспечение вооруженных сил стран НАТО, расположенных у границы с Россией.

Возможные изменения касаются также финансирования Инициативы безопасности Балтии, в рамках которой США выделяют средства на закупку балтийскими государствами американского вооружения, подготовку спецподразделений и получение разведывательной поддержки.