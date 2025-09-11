Україна, Польща та Литва оприлюднили спільну позицію щодо вторгнення дронів РФ

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви, які входять до формату взаємодії під назвою Люблінський трикутник, представили спільну заяву після порушення російськими дронами польського повітряного простору вночі 10 вересня.

Заяву у четвер оприлюднило МЗС України, пише "Європейська правда".

Міністри наголосили, що тільки спільні скоординовані дії можуть гарантувати безпеку громадян трьох країн.

Вони відзначили готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних та безпілотних атак.

Міністри наголосили на необхідності кращої координації та оперативної співпраці відповідних структур трьох держав, відповідальних за безпеку повітряного простору.

"Такі скоординовані дії повинні бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій Росії і, бажано, призвести до підвищення ефективності наших заходів з протиповітряної оборони", – йдеться у заяві.

Вони закликали партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО і ЄС, оскільки "тільки адекватна і рішуча реакція запобіжить подальшій ескалації".

Вони також закликали суспільства трьох держав залишатися пильними та усвідомлювати зловмисні спроби дезінформації з боку Росії.

Міністри охарактеризували нещодавнє вторгнення російських безпілотників на територію Польщі як навмисний і скоординований удар, що став безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості.

Нагадаємо, у четвер вранці в Європейському парламенті проходять дебати щодо інциденту з дронами.

МЗС Польщі повідомило, що Рада безпеки ООН, постійним членом якої є Росії, збереться для обговорення порушення польського повітряного простору російськими дронами.

