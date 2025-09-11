Украина, Польша и Литва обнародовали совместную позицию по вторжению дронов РФ

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы, входящие в формат взаимодействия под названием Люблинский треугольник, представили совместное заявление после нарушения российскими дронами польского воздушного пространства ночью 10 сентября.

Заявление в четверг обнародовало МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Министры подчеркнули, что только совместные скоординированные действия могут гарантировать безопасность граждан трех стран.

Они отметили готовность Украины делиться всей имеющейся разведывательной и оперативной информацией с Польшей, Литвой и другими партнерами для построения эффективной системы раннего предупреждения и защиты от российских ракетных и беспилотных атак.

Министры подчеркнули необходимость лучшей координации и оперативного сотрудничества соответствующих структур трех государств, ответственных за безопасность воздушного пространства.

"Такие скоординированные действия должны быть направлены на предотвращение негативных последствий возмутительных действий России и, желательно, привести к повышению эффективности наших мер по противовоздушной обороне", – говорится в заявлении.

Они призвали партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и поддержать Литву и Польшу в их усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и ЕС, поскольку "только адекватная и решительная реакция предотвратит дальнейшую эскалацию".

Они также призвали общества трех государств оставаться бдительными и осознавать злонамеренные попытки дезинформации со стороны России.

Министры охарактеризовали недавнее вторжение российских беспилотников на территорию Польши как преднамеренный и скоординированный удар, ставший беспрецедентной провокацией и эскалацией напряженности.

Напомним, в четверг утром в Европейском парламенте проходят дебаты по поводу инцидента с дронами.

МИД Польши сообщило, что Совет безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, соберётся для обсуждения нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.