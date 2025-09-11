Глава МЗС Польщі сподівається, що відповідь НАТО змусить Путіна усвідомити помилку

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сподівається, що відповідь НАТО на порушення польського повітряного простору російськими дронами зупинить главу Кремля Владіміра Путіна від подальшої ескалації.

Таку думку він висловив у четвер вранці в інтерв’ю RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи 10 вересня 2025 року, тобто дата багаторазового порушення польського повітряного простору Росією, буде "історичною подією", Сікорський висловив сподівання, що цього не станеться.

"Давайте сподіватимемося, що об'єднана реакція НАТО та посилення наших можливостей змусять Путіна зрозуміти, що він зробив помилку, і відмовитися від ескалації", – сказав Сікорський.

Він заявив, що інцидент із дронами – явно не випадковість, а випробування Росією всього НАТО.

"Це випробування не тільки для Польщі. Це випробування для всього НАТО, і не тільки військове, а й політичне", – оцінив Сікорський.

ЗМІ повідомляли, що Польща попросила у союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками, щоб краще захиститися від російських дронів.

Чехія готова відправити до Польщі три гелікоптери підрозділу спеціальних операцій, щоб допомогти у захисті від дронів, що діють на малих висотах.

