Чехія готова відправити у Польщу три гелікоптери з військовими для боротьби з дронами РФ

Чехія готова відправити до Польщі три гелікоптери підрозділу спеціальних операцій, щоб допомогти польській армії у захисті від дронів, що діють на малих висотах.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує польське видання Onet.

Про таку пропозицію стало відомо після телефонної розмови міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша з очільницею Міноборони Чехії Яною Черноховою.

"Польща є нашим близьким і надійним союзником, тому я вважаю нашу допомогу абсолютно природною. Важливо, щоб допомога надійшла швидко, щоб ми дали Росії зрозуміти, що ми єдині. Ми готові відправити підрозділ упродовж кількох днів", – підкреслила міністерка оборони Чехії.

До Польщі мають бути відправлені три модернізовані гелікоптери для спеціальних операцій Мі-171Ш, відомі також під натівським кодом Hip-L.

Чисельність чеських військових, які поїдуть до Польщі, визначатиметься відповідно до актуальної ситуації та логістичних можливостей, але не перевищить 150 осіб.

Відповідно до чинного законодавства, відправлення чеських військових за кордон вимагає згоди парламенту.

Місія в Польщі має діяти в межах мандата 2024 року, який поширюється на 2025-2026 роки. У його рамках армія може відправити загалом до 2 тисяч військовослужбовців для посилення оборони східного кордону НАТО в Естонії, Литві, Латвії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії.

Нині чеські військові за цим мандатом перебувають у Словаччині, Литві та Латвії.

ЗМІ повідомляли, що Польща попросила у союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками, щоб краще захиститися від російських дронів.

У Польщі кажуть, що Швеція терміново відправить до країни засоби ППО та літаки після безпрецедентного вторгнення російських дронів вночі 10 вересня.

